TRT Haber 05.01.2026 09:47

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınma veya tutuklanma ihtimali bulunan şüphelilerin, bu durumu önlemek amacıyla sahte kimlik kullandıkları, örgüte müzahir şahısların adlarına ev kiraladıkları ve örgüte ait evlerde saklandıkları tespit edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, örgütsel toplantılara katıldıkları ve örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'da hesap hareketleri olduğu belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenlendi.

4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

FETÖ İstanbul Terör Örgütü
