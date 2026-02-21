Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
Türkiye
AA 21.02.2026 16:16

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 37 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan işlemleri tamamlanan 30'u adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TİPO90" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.

