Dünya
AA 21.02.2026 15:38

Rusya’da Baykal Gölü’nde buz altına giren araçta 8 kişi öldü

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde turistlerin bulunduğu tur aracının yüzeyi buzla kaplı Baykal Gölü’ne düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya’da Baykal Gölü’nde buz altına giren araçta 8 kişi öldü

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yüzeyi buz tutan Baykal Gölü’nde turistler için düzenlenen tur esnasında kaza meydana geldi.

Buzun üzerinde Hoboy Burnu istikametinde tur atan araç göle düştü.

Kazada sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtuldu.

Yerel görevliler, araçtaki turistlerin Çin’den geldiklerini belirtti.

Kış aylarında yüzeyi buz tutan Baykal Gölü üzerinde yapılan turistik geziler, bölgeye gelen ziyaretçiler arasında yaygın olarak tercih ediliyor. 

Rusya
Dünyanın en zehirli mantarı daha ölümcül olmaya başladı
