Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arazi kavgasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]
Siirt'in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Siirt'te akraba oldukları belirtilen aileler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada, H.D. öldü, 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Siirt
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