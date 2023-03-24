Akdeniz Üniversitesi mensupları, öğrencileri ve mezunları el ele vererek, Akdeniz Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konuk edilen depremzedelerin yaralarını sarmaya çalşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Tiyatro İyileştirir, Birleştirir” başlıklı projede ile depremzedelere, tiyatro gösterileri yapılıyor.

"Hepimiz yaptığımız işi çok seviyoruz"

Özellikle çocukların rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Edebiyat Fakültesi Öğr. Görevlisi Dr. Burak Yiğit çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

''Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları hep birlikte afetzede çocuklarımıza ve velilerimize bir nebze olsun moral vermeye çalışıyoruz. Gösterilerimizde bazen tiyatro topluluğu öğrencileri yer alırken, bazen de üniversitemizden mezun olmuş ama Akdeniz Üniversitesi ile gönül birlikteliği devam eden, şehrimizde profesyonel anlamda sahne alan tiyatrocu dostlarımız rol alıyor, oyunlar ve doğaçlama gösterileri sahneliyorlar. Hepimiz yaptığımız işi çok seviyoruz"

"Tiyatro iyileştirir, birleştirir"

'Tiyatro iyileştirir, birleştirir' düşüncesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Yiğit, "Hem çocukları hem de aileleri belli bir zaman diliminde de olsa güldürebilmek bizleri çok mutlu ediyor. Umarım yaralarımız tez zamanda iyileşir" dedi.

"Çocukların mutluluğu görülmeye değer"

Depremzedelerin gösterilerden sonra çok mutlu olduğunu aktaran Yiğit şunları kaydetti:

"Hem çocukları hem de aileleri belli bir zaman diliminde de olsa güldürebilmek bizleri çok mutlu ediyor. Oyunlarımız hem çocuklar hem de aileler için moral kaynağı oluyor. Biz de çok eğleniyoruz, izleyenlerimiz de. Onları mutlu etmek bize de çok iyi geliyor. Tiyatro iyileştirir, birleştirir diyoruz. Oyun sırasında ve sonrasında bu sözün doğruluğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu görülmeye değer."