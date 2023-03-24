Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen lastik bottaki Yemen, Eritre, Etiyopya ve Liberya uyruklu 47 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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