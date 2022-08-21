Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu partisi yapılan villaya baskın: 6 gözaltı
Muğla'nın Ula ilçesinde kiraladıkları villada "uyuşturucu partisi" düzenleyen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çıtlık Mahallesi'nde kiralık bir villada düzenlenen partide uyuşturucu kullanılacağı bilgisi üzerine KOM Şube Müdürlüğü Ula ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Villada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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