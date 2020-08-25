Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 7 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: muğla haber sığınmacı kurtarmaSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:47
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