Olay, Vize ilçesinde bir yazlık düğün salonunda meydana geldi.

Düğüne gelen iki grup arasında istek şarkısı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, iki grup sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Düğüne gelenler korku dolu anlar yaşayıp kaçarken, kavga salonun dışına taştı.

Bir kişinin yaralandığı kavga, uzun süre devam etti. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.