Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye kırsalında, emniyet ekiplerini düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.
Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.
Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
Etiketler: Terör örgütü PKK osmaniye terör operasyonuSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:21
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