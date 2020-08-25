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Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.
Etiketler: son dakika Adana orman yangını adana haberSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 22:51
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