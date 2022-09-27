Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
77 yaşındaki Bayram U. idaresindeki otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen 24 yaşındaki Recep S. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla
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