İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesindeki polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Polisevinin uzağına bırakılan bomba kontrollü patlatıldı

Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Diğer saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Savcılık soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu da polisevi saldırısının düzenlendiği Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.