Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mehmet O.B. yönetimindeki otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Antalya Bilim Üniversitesi kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, ardından refüje çarptı.
Kazada, Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Mehmet O.B. ve araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:51
- 00:48
- 00:41
- 00:37
- 00:45
Sıradaki Haber
Üsküdar'da köpek saldırısı: Bacağını kaybetme riski var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz