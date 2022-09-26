Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Muş'un Bulanık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elmakaya beldesi grup köy yolu Üçtepe köyü yakınlarında Baran Ç. idaresindeki otomobil ile Selçuk G.'nin sürdüğü traktör çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muş
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