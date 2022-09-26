Akçapınar Mahallesi Uçansu Şelalesi yolu Zindan mevkisindeki ormanlık alanda akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum yangın kulesinin yangını fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 arazöz ile 50 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 dekar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.