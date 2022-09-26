Torbalı Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda raylara yaklaşan 65 yaşındaki Fatma P.'ye yük treni çarptı.

Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kadın, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma P., daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma P.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.