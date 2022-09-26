Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Raylara yaklaşan kadına yük treni çarptı, hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN istasyonunda raylara yaklaşan kadına, yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulduktan sonra ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Torbalı Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda raylara yaklaşan 65 yaşındaki Fatma P.'ye yük treni çarptı.
Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kadın, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma P., daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma P.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Etiketler: İzmir Tren Kazası
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