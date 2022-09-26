İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle K.U, M.Y, M.E, İ.S. ve Y.K, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 98 uyuşturucu hap, 1 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök kenevir bitkisi, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.