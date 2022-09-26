Bilgilendirme, Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.