Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
Bilgilendirme, Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapıldı.
Bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: THY
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