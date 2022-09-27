Gebze’de iki hırsız önce keşif yapıp, kendilerince güvenlik kameralarının görmediği bir noktadaki aracı kendilerine hedef seçti.

Bilmedikleri şey, daha uzaktaki bir kameranın kadrajına girmiş olmalarıydı.

Otomobilin camını kırıp içeriden kaputu açtılar

Hırsızlar gecenin karanlığında park halindeki iki otomobile yöneldiler otomobillerin camını kırdıktan sonra kaputu açtılar sonra kaputu açtıktan hemen sonra buradan vidalardan sökerek iki kaputu çaldılar otomobil sahipleri sabah uyanıp araçlarının yanına geldiklerinde kaputların olmadığını fark edip şoka girdiler.

Sokak sokak kamera kayıtlarını izleyen polis, sökülen iki kaputun nereye götürüldüğünü tespit etti.

Söktükleri iki aracın kaputunu evlerindeki depoda saklamışlardı polis güvenlik kamerası kayıtların inceledikten sonra hırsızların izine ulaştı.

Araç sahiplerine kaputlar teslim edildi. Yakalanan iki hırsız tutuklandı.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Volkan Yazıcı