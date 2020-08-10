Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ali Dereli idaresindeki midibüs, Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: muğla haberSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:19
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