Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da gıda zehirlenmesi: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da okul kantinindeki tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören 57 öğrenci öğle arasında kantinden tavuk döner yedi.
Kısa süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başlayan 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dönerden incelemek için numune aldı.
Etiketler: Gıda Gıda Zehirlenmesi Muğla
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