Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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