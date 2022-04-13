Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Dokuzçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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