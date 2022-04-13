Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Lütfü Işık idaresindeki otomobil, Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Gökçealan köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Ali Yıldız, Döne Işık ve Sabire Şahin yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 13:36
- 13:38
- 13:33
- 13:26
- 13:33
Sıradaki Haber
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1'i kimyager 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz