Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı" kapsamında su kaynaklarının korunması ve zarar veren durumların önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kültür turizminde önemli yere sahip Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü Havzası'nda oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile tekne sahiplerinin bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Toplantıda, baraj gölünde kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla fosil (petrol) yakıtlı tekne taşımacılığının 1 Nisan itibarıyla durdurulması kararı alındı.

Tekne işletmecilerine yapılan bilgilendirmelerin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Eğil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, işletmecilerin gözetimi ve kabulü ile baraj gölündeki tekneleri mühürledi.

"Yılda 125 milyon metreküp su alıyoruz"

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır'ın içme suyunu Dicle Baraj Gölü'nden temin ettiğini ve yapılan damıtma işlemlerinin ardından musluktan akıtılan suyun rahatlıkla içilebilir duruma getirildiğini söyledi.

Kent merkezine su taşımada kullanılacak ikinci boru hattı çalışmasının da devam ettiğini anlatan Tutşi, bu çalışmayla Diyarbakır'ın 2053 yılına kadar olan içme suyu sorununu gidereceklerine dikkat çekti.

Tutşi, "Barajımızın 595 milyon metreküp depolama kapasitesi var. Diyarbakır, Eğil ve Ergani ilçelerimize toplamda yılda 125 milyon metreküp su alıyoruz. Su rezervi ve potansiyeli bakımından sıkıntımız yok" dedi.

"Dicle Baraj Gölü'müzü korumak ve kollamakla mükellefiz"

Dicle Baraj Gölü koruma alanı çevresinde 119 yerleşim yerinin bulunduğunu anlatan Tutşi, şöyle konuştu:

"Buralardan gelen dereler, evlerin atıkları, sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık sektörünün bileşenleri birçok dalda kontrol ediliyor. Bunlarla ilgili eylem planı geliştiriliyor ve yürürlüğe girecek. Dicle Baraj Gölü'müzü korumak ve kollamakla mükellefiz. Bununla ilgili tedbir açısından Eğil ilçesindeki teknelerle ilgili bir karar aldık. Bu teknelerimiz ruhsatsız ve burası içme suyu havzası olması nedeniyle fosil yakıtla çalıştıkları için havzayı kirletiyorlardı. Petrol atıklarını arıtmak için kurulan sistem çok ciddi maliyetli. Arıtma sistemimiz buna uygun değil. Çocuklarımıza daha sağlıklı ve temiz bir su bırakmak için tekne sahipleriyle çalışmalarını durdurmaları için görüştük. Tekne sahiplerimizle yaptığımız görüşmede bir kooperatif kurmaları halinde Karacadağ Kalkınma Ajansı bunlara destek verebiliyor. Kooperatif kurmamaları durumda her bir işletmeci kendi imkanlarıyla güneş enerjili ya da akü ile çalışacak. Zaten ruhsatları yoktu. Böylelikle ruhsat alıp hem kendileri güvence altına girecek hem de barajımız güvence altına alınacak."