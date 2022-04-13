Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda uyuşturucu hapı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 6 Nisan'da Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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