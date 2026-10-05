Bakan Işıkhan: GÜÇ Programı ile 630 binden fazla gence ulaşıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak’ta kamuoyuna duyurulan "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)" programındaki güncel verileri ve hedefleri paylaştı.

Gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyer imkanlarına daha kolay erişebilmeleri adına 5 temel destek alanı üzerine inşa edilen programın, eğitim ve istihdam arasındaki köprüyü güçlendirdiğini vurgulayan Işıkhan, program için 472,3 milyar liralık dev bir kaynak tahsis edildiğini belirtti.

630 bin gence istihdam ve kariyer desteği

Bakan Işıkhan, GÜÇ programının ilk 8 aylık performansına ilişkin şunları kaydetti;

2026 yılının ocak-ağustos döneminde 630 bin 618 gencimizi programımızdan faydalandırdık. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kariyer imkanlarına daha rahat ulaşabildiği bir sistemi inşa ettik. Gençlerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Programın 5 temel ayağında hedefler büyüyor

Bakanlık verilerine göre, programın 5 temel destek alanında kaydedilen ilerlemeler şöyle;

Staj Desteği: Ulusal Staj Programı kapsamında 120 bin 18 üniversite öğrencisine staj imkânı sağlanırken, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri için 274 bin 578 kişilik ilave kapasite oluşturuldu. Hedef, 3 yıl sonunda 800 bin öğrenciye ulaşmak.

Geleceğim Meslekte Programı: Meslek liseleri ve meslek yüksekokulu mezunlarının istihdama geçişi destekleniyor. Şu ana kadar 168 bin 265 öğrenciye ulaşıldı, 284 bin 683 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP): Eğitimde veya istihdamda yer almayan (NEET) 54 bin 347 genç programa dahil edildi. 3 yıl içinde 450 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı: Öğrencilerin eğitimleri devam ederken deneyim kazanmaları amaçlanıyor. 2025-2026 eğitim yılında 133 bin 428 öğrenci faydalandı. 2028 sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması planlanıyor.

İşe İlk Adım Programı: Gençlerin iş deneyimi kazanması için başlatılan programda, 3 yıl içinde 750 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Bakan Işıkhan, program kapsamında 3 yıl içinde toplam 3 milyondan fazla gence ulaşarak genç iş gücünü Türkiye'nin üretim potansiyeline kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.