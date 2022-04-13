Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da terör propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı
Muğla'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'daki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.
Zanlıların yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla PKK/KCK Terör Örgütü
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