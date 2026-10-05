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Dünya
AA 05.10.2026 11:09

Yüzlerce eski Avrupalı yetkili, AB’yi İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı

Aralarında eski başbakanların da bulunduğu 500’den fazla eski Avrupalı bakan, büyükelçi ve üst düzey yetkili, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği’nin (AB) acilen harekete geçmesini istedi.

Yüzlerce eski Avrupalı yetkili, AB’yi İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı

Eski üst düzey yetkililer, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail hükümetinin yasa dışı E1 yerleşim projesinin ilk bölümüne ilişkin sözleşmeleri kısa süre sonra vermeyi planladığı aktarılarak, "Bu proje, kritik biçimde Batı Şeria'yı ikiye bölecek ve İsrail-Filistin ihtilafını çözebilecek tek olası sonuç olan iki devletli çözümü imkansız hale getirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yeni toprak ilhakının vahim sonuçlarına rağmen AB'nin, E1'i caydırmak için herhangi bir adım atmadığına ve daha genel anlamda AB anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerine ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı harekete geçme görevine uymadığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı AB üyesi ülkeler yasa dışı yerleşimlere karşı ulusal tedbirler uygulamış olsa da Almanya ve İtalya dahil diğerleri, herhangi bir AB tedbirinin kabul edilmesini sistematik olarak engellemeye devam etmekte ve böylece fiilen hem AB değerlerinin hem de iki devletli çözümün zayıflatılmasına ortak olmaktadır."

"AB liderlik göstermelidir"

Açıklamada, AB Komisyonu'nun liderlik göstermesi talep edilirken, E1'in ve diğer yasa dışı yerleşimlerin hayata geçirilmesine finansman sağlayan tüm finans kuruluşlarına ve diğer hizmet sağlayıcılara yaptırım uygulanması, AB'nin yasa dışı yerleşimlerle yaptığı tüm ticaretin engellenmesi ve AB'nin uzun süredir gecikmiş olan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ticari hükümlerini askıya alma yönündeki önerileri uygulamaya koyması istendi.

Bu adımlara ilişkin kararların 12 Ekim'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında alınması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, durumun son derece endişe verici olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Artık AB ve üye ülkelerin harekete geçmesinin zamanı gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

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