Bu yıl Dünya'ya en yakın konumuna gelen Satürn'ü nasıl görebilirsiniz?

Karşı konum, bir gezegeni gözlemlemek için en ideal zamandır.

Bu evrede gezegen, Güneş batarken doğar, gece boyunca gökyüzünde görünür kalır ve gün doğumu civarında batar. Aynı zamanda, gezegenin yıl içinde Dünya'ya en yakın olduğu noktaya da denk gelir.

Çıplak gözle Satürn'ü bulmak

Satürn çıplak gözle kolayca görülebilir ve gökyüzünde orta parlaklıkta, kremsi beyaz bir nesne olarak belirir.

Diğer çoğu yıldızın aksine, Satürn'ün ışığı yanıp sönmez, sabit bir şekilde parlar. Gezegen +0.3 parlaklığında ışıldamaktadır.

5 Ekim günü saat 21:00 sularında doğu-güneydoğu ufkuna bakıldığında, Satürn ufuk çizgisinden iyice yükselmiş olacak ve gece ilerledikçe daha da yukarılara tırmanacaktır.

Gezegeni bulmak için iyi bir işaretçi olan "Büyük Pegasus Karesi" takım yıldızının hemen altında yer alır.

Teleskopla halkaları görmek

Satürn'ün yerini tespit ettikten sonra, takip eden akşamlarda da gözlemlemeye devam edebilirsiniz.

Çevresindeki yıldızların aksine, Satürn arka plandaki takımyıldızlara kıyasla konumunu yavaş yavaş değiştirir.

Gezegenin kendisi çıplak gözle kolay bir hedef olsa da, o meşhur halkalarını görebilmek için küçük bir teleskoba ihtiyacınız olacak.

Özellikle güney yarımküreden yapılan gözlemlerde Satürn gökyüzünde daha da yükseğe tırmandığı için çok daha iyi bir görüş açısı sunmaktadır.