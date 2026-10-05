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Dünya
The Guardian 05.10.2026 10:26

İspanya erken seçime gidiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı.

İspanya erken seçime gidiyor

Bakanlar Kurulu'nda 29 Eylül'de alınan konut sorununa çözümler öngören iki kararnamenin mecliste 2 Ekim'de yapılan oylamada reddedilmesi sonrasında Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da basına kapalı canlı bir konuşma yaparak erken seçim kararını duyurdu.

Sanchez, seçim kararını "düşünme zamanı" olarak gösterdiği hafta sonunda partisinin önde gelen isimleriyle görüş alışverişinde bulunarak aldığını ifade etti.

İspanya Devlet Başkanı Kral 6. Felipe ile görüştüğünü aktaran Sanchez, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü toplanarak meclisin feshedilmesi kararını alacağını ve 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini bildirdi.

"Kendiniz ve çocuklarınız için ne gelecek istiyorsanız siz karar vereceksiniz." diyerek İspanyollara seslenen Sanchez, şunları aktardı:

"İktidarda olduğu her yerde gerilemeye neden olan aşırı sağcı dalgaya katılmak mı yoksa İspanya'ya daha geniş bir ilerici çoğunluk kazandırıp İspanya'nın açıklık ve sosyal adaletin kalesi, barış, feminizm ve refah için küresel bir ölçüt olarak kalmasını sağlamak mı istediğine karar vereceksiniz."

Sanchez ayrıca, iktidarda oldukları son 3,5 yılda "savaşlar ve jeopolitik çalkantılar gibi benzeri görülmemiş krizlerle karşılaştıklarını ve tiranlara, tekno-oligarklara ve soykırımcı rejimlere karşı savaştıklarını" dile getirdi.

İspanya'da 2018'den bu yana başbakan olan Sanchez, 23 Temmuz 2023'te yapılan son genel seçimlerin ardından liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve aşırı sol görüşlü Sumar ittifakı ile birlikte Kasım 2023'te azınlık sol koalisyon hükümetini kurmuştu.

Ülkede yayımlanan son anketler olası bir seçimde sağ ve aşırı sağın koalisyon ile iktidara geleceğini gösteriyor.

Mevcut durumda mecliste en çok milletvekiline sahip ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) tüm anketlerde gelecek seçimlerin de kazananı olarak gösterilirken, aşırı sağ görüşlü Vox partisi ile koalisyon kurmak için yeterli çoğunluğu elde edeceği iddia ediliyor.

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