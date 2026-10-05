IAF Başkanı Gabriella Arrigo, Uzay Kongresi'nde küresel uzay toplumunun bir araya geleceğini söyledi

Antalya'da ilk kez bulunduğunu ve bundan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Arrigo, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına hazırlandıklarını, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Arrigo, kongrenin uzay toplumunun tüm kesimlerini bir araya getirmesi açısından eşsiz bir platform olduğuna dikkati çekerek, konuşmacı, moderatör, bilimsel makale yazarı ve sponsorlar dahil 7 binden fazla kişinin katılımını beklediklerine dikkati çekti.

Büyük bir etkinlik olduğunu ve bunun ilk kez Türkiye'de düzenlendiğini kaydeden Arrigo, 4 binden fazla konuşmacı ve 40 panel oturumu olacağını, sayıların hala giderek arttığını ve beklentilerinin de büyük olduğunu anlattı.

"Kongre tüm küresel uzay toplumunun bir araya geldiği bir yer"

Arrigo, Uluslararası Uzay Kongresi'nin bir kongreden fazlası olduğunun altını çizerek, bilim insanları, mühendisler, uzay ajansı temsilcileri, sanayici ve politikacılar, öğrenciler, liderler ve gelecek neslin uzay öncüleri dahil küresel uzay toplumunun tüm kesimlerinin bir araya geleceğini söyledi.

Bunun gerçekten çok büyük bir uluslararası etkinlik olduğuna işaret eden Arrigo, sadece Antalya için değil, Türkiye, Türk hükümeti, sanayisi ve tüm Türk uzay topluluğu için gerçekten büyük fırsat teşkil ettiğini vurguladı.

Arrigo, kongrenin "Dünyanın Daha Fazla Uzaya/Alana İhtiyacı Var" temasıyla resmi olarak bugün başlayacağına dikkat çekerek, "Hazırız, heyecanlıyız ve küresel uzay toplumunu Antalya'da karşılamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenecek kongrenin Türkiye ve TUA'daki meslektaşlar için eşsiz fırsat olduğunu kaydeden Arrigo, bunun aynı zamanda büyük uluslararası uzay toplumuyla bağlantıya geçmek için de fırsat olduğunu söyledi.

Arrigo, TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın IAF'nin başkan yardımcılarından biri olduğuna da işaret etti.