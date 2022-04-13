Mersin'de kışın yağan karların erimesi oluşan sel, Erdemli ilçesi sınırlarında yer alan Limonlu deresine döküldü. Kayacı vadisindeki mesire alanlarına da zarar veren sel denize ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Deniz ve derenin buluştuğu nokta, çamurlu su nedeniyle kahverengiye dönüştü.

Yer yer etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dağılan çamurlu suyun, deredeki su durumuna göre birkaç gün içinde eski haline döneceği tahmin ediliyor.