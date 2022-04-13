Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de deniz kahverengiye boyandı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de karların hızlı erimesiyle oluşan sel, Limonlu plajına döküldü. Denizin bir bölümü çamur rengini aldı. Kayacı Vadisi'ndeki bazı mesire alanları da zarar gördü.
Mersin'de kışın yağan karların erimesi oluşan sel, Erdemli ilçesi sınırlarında yer alan Limonlu deresine döküldü. Kayacı vadisindeki mesire alanlarına da zarar veren sel denize ulaştı.
[Fotoğraf: İHA]
Deniz ve derenin buluştuğu nokta, çamurlu su nedeniyle kahverengiye dönüştü.
Yer yer etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dağılan çamurlu suyun, deredeki su durumuna göre birkaç gün içinde eski haline döneceği tahmin ediliyor.
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