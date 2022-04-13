Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sonucu enkaz altında işçiler kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 işçi yaralandı. Çökme anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır Bağlar'da cami inşaatının iskelesi çöktü. İlk belirlemelere göre, 1'i ağır 6 işçi yaralandı. @trthaber muhabiri Burak Dündar, arama çalışmalarının devam ettiği noktadan aktardı.https://t.co/wYZ7yLtrpC pic.twitter.com/2B8I7r3qx3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2022

Enkaz altından çıkarılan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, enkazda arama çalışmasını sürdürüyor.