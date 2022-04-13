Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kamyonet kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kamyonetle kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, yol kontrol noktasında kamyoneti durdurarak arama yaptı.
Aramada kamyonetin kasasında bidonlara konulmuş halde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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