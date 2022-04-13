Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere çarptı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan dolmuş önce ATM'lere, ardından park halindeki bir araca çarptı. Kazada dolmuşta yolcu bulunmazken, şoför ağır yaralandı.
Sürücü M.Ö, Ulus-Mamak hattında çalışan dolmuşuyla toplu taşıma hizmetine başlamak üzere sabah saatlerinde evinden çıktı.
Aracıyla Yeşilbayır Mahallesi 1768. Cadde'de seyir halinde olan dolmuş şoförü, yokuştan inerken aracın kontrolünü kaybetti.
Sürücü, freninin boşaldığı tahmin edilen dolmuşu durdurmak için yol kenarındaki ATM'lere doğru direksiyonu kırdı. ATM'leri deviren araç, park halindeki hasta servisine çarparak durdu.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan M.Ö'yü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza sırasında dolmuşta yolcu olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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