Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verilen 36 kişiden 21'i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan ardışık arama yaptığı belirlenen 36 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
16'sı asker ve memur, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi olan şüphelilerin yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.
Bir kısmı aktif görevde olan şüphelilerin 21'i gözaltına alındı.
15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Etiketler: FETÖ İstanbul Türk Silahlı Kuvvetleri
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