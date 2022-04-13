İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan ardışık arama yaptığı belirlenen 36 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

16'sı asker ve memur, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi olan şüphelilerin yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.

Bir kısmı aktif görevde olan şüphelilerin 21'i gözaltına alındı.

15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.