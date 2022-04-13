Tekstil atölyesi sahibi Muzaffer Kaydı'ya asitli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.P. , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

H.P, adliyeye getirildiği sırada "Neden asit attınız?" sorusunu yönelten gazetecilere, "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti." dedi.

Öte yandan, yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenilen Muzaffer Kaydı'nın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

İlk başta sol gözünde görme yetisini kaybeden Kaydı'nın operasyon ve müdahaleyle yeniden görmeye başladığı öğrenildi.