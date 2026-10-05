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Dünya
AA 05.10.2026 12:19

Fransa'da lise eylemlerinde gözüne plastik mermi isabet eden gençten polis şiddetine karşı şikayet

Fransa'da lise eylemleri devam ederken Tours kentindeki olaylarda gözüne plastik mermi isabet eden genç, polis şiddetine karşı şikayette bulundu.

Fransa'da lise eylemlerinde gözüne plastik mermi isabet eden gençten polis şiddetine karşı şikayet

Yerel basında yer alan haberlere göre, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemlerde Tours kentinde plastik merminin isabet etmesi sonucu sağ gözünde görme yetisini kaybeden 16 yaşındaki genç yargıya başvurdu.

30 Eylül'de plastik mermi ile yaralanan Balzac Lisesi öğrencisi Mael isimli genç, polis şiddetine karşı şikayette bulundu.

Mael'in gözünün yaralandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Tours Savcılığı, adli tıp incelemelerinde Mael'in gözündeki hasarların LBD tipi savunma silahlarında kullanılan plastik bir merminin isabet etmesiyle oluşan hasarlarla uyumlu olduğunun belirlendiğini bildirmişti.

Fransa Eğitim Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde eylemlerde zarar gören yaklaşık 500 okulun kapalı olacağı duyurulmuştu.

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi ve 600'ü güvenlik görevlisi, yaklaşık 800 kişi yaralandı.

Ayrıca 24 okulun ateşe verildiği eylemlerde, şu ana kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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