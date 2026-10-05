İran Genelkurmay Başkanı: İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak

İran basınına göre, Abdullahi, ülkesine yönelik yeni bir saldırı ihtimaline karşı değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunması halinde savaşın genişleyeceğini savunan Abdullahi, “İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarete atıf yapan Abdullahi, şöyle devam etti:

“Siyonist çetenin başının bölgede bulunması ve İran’ın nükleer programının askeri aşamaya geçtiğini belirtmesi kuruntudan ibarettir. Koyun postuna bürünmüş kurt rolü oynamaktan geri durun ve İran’ın nükleer tesisleri hakkında temelsiz açıklamalar yapmaktan kaçının.”