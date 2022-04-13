Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dün gecenin en düşük sıcaklığı Ankara'da ölçüldü
Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz köyü eksi 11,6 dereceyle dün gecenin en soğuk yeri oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan verilere göre, Ankara, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz köyünde sıcaklık -11,6 derece olarak ölçüldü.
Ahiboz köyünü -10,6 dereceyle Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası takip etti.
Termometreler, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Palovit Yaylası'nda -8,1, Erzurum'un Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ise -7,8 olarak ölçüldü.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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