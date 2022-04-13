Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan verilere göre, Ankara, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz köyünde sıcaklık -11,6 derece olarak ölçüldü.

Ahiboz köyünü -10,6 dereceyle Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası takip etti.

Termometreler, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Palovit Yaylası'nda -8,1, Erzurum'un Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ise -7,8 olarak ölçüldü.