Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2022
Büyüklük:4.8 (MW)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:02-10-2022
Saat:13:58:02 TSI
Enlem:37.01 N
Boylam:28.977 E
Derinlik:8.11 km
Detay:https://t.co/52i3KnUBKT
Öte yandan deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
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