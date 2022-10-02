Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaza yapan sürücünün yakınları muhabire tepki gösterdi
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da kontrolden çıkan kamyonet park halindeki araca çarpıp devrildi. Sürücünün yakınları, kazayı görüntülemeye çalışan haberciye tepki gösterdi.
İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki araca çarpan kamyonet yan yattı.
Yara almadan kurtulan sürücünün yakınları kazayı görüntüleyen haberciye tepki gösterdi.
Sürücünün yakınları polisin araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul
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