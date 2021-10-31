Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dağlık alanda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dodurga mahallesi Yediburunlar mevkisindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 25 Pakistan, 18 Bangladeş ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle dağlık alandan deniz kıyısına getirilen göçmenler, sahil güvenlik botuna alındı.
Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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