Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Şahin Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali'nde atmaca ve şahinler yarıştı.

Yarışmaya 13 şahin ve 36 atmaca katıldı

Vali Erdal Ata Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya 13 şahin ve 36 atmaca katıldı. Atmacacılık kültürünün sürdürülebilmesinin amaçlandığı festivalde Rize ve Artvinli yarışmacılar boy gösterdi.

"Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz"

Yarışmalarda herhangi bir ödül olmadığını, ödülün fidan olarak Türkiye’deki çeşitli ormanlarda yeşereceğini söyleyen Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, "Hopa'dan Rize'ye kadar bölgemizin güzel bir etkinliği Atmaca Festivali. Festivale atmaca ile bu dönem şahini de kattık. Bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

"En başarılı kuş seçildi"

Atmaca sahiplerinden biri, "Ben fazlasıyla ilgilenirim kuşlarımla. O yüzden atmacam oradaki süreçten pek etkilenmedi, benim komutlarımla hareket etti, gösterişli bir an oldu ve en başarılı kuş seçildi" açıklamasını yaptı.

Güzellikleri ile yarışan atmaca ve şahinler, salım kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda da dereceye girmeye çalıştı.

Uçtuktan sonra geri çağırdığı atmaca veya şahini ile arasındaki mesafe en uzak olan yarışmacı dereceye girdi. En uzun mesafeden şahini geriye dönen Adem Uçkan birinci olurken, atmaca salımda ise Yusuf Koçer birinci oldu.

Güzellik yarışmasında de beyaz ırk birincisi Yılmaz Çetin, kızıl ırk birincisi İhsan Ünal, kara ırk birincisi Hüseyin Uzunhasanoğlu oldu.