Silifke'de balıkçılık yapan Ahmet Galip, sabah saatlerinde denize açıldı.

Genç balıkçı, Köpektaşı mevkisinde bir gezi teknesinin batmak üzere olduğunu gördü. O anlarda teknede iki kişi vardı. Bunun üzerine harekete geçen Galip, batmak üzere olan teknedeki iki kişiyi kendi teknesine alarak kurtardı.

İki kişi kurtarıldı

Batan teknedeki kişileri kurtarma anını anlatan Galip, "Hanımefendi ile konuştuktan sonra tekneme bindi. Aynı şekilde beyefendiye de söyledim. Abi tekne batmak üzere dedim. Onu da tekneye aldım. Birkaç dakika geçmeden tekne sulara gömüldü" dedi.

Batma anı kamerada

Ahmet Galip, teknenin sulara gömüldüğü o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.