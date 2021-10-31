Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşini alevlerden kurtarmaya çalışırken yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bayrampaşa'da yangın çıkan eve engelli eşini kurtarmak için giren bir kişi yaralandı.
Kartaltepe Mahallesi Elektrik Sokağı'ndaki binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın çıkan evde yaşayan ve daha önce geçirdiği trafik kazasında topuğunu kaybeden Fatma Uçar alevlerin arasında kaldı.
Eşini kurtarmak için eve giren Recep uçar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, binada maddi hasar oluştu.
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