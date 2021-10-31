Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "turuncu" uyarıya göre, Antalya genelinde ve Körfez bölgesinde bugünden başlayıp 2 Kasım Salı öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerelde kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili kurum ve kuruluşlar, yetkililer ve vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı anlık meteorolojik uyarılarla güncel tahmin raporlarını takibi önem taşıyor.