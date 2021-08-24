Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.55 sıralarında yangın çıktı.

Yangına 2 uçak, 10 helikopter, 12 arazöz ve iş makinesiyle çok sayıda ekip müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha geniş bir alana yayılmadan büyük ölçüde kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Aydın

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 4 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Ekipler, yangını daha geniş bir alana yayılmadan durdurmayı başardı.

[Fotoğraf: DHA]

Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.

