Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA-İHA
Muğla ve Aydın'daki yangınlar kontrol altında
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Seydikemer ve Aydın'ın Karpuzlu ilçelerinde orman yangınları çıktı. Her iki yangın da hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.55 sıralarında yangın çıktı.
Yangına 2 uçak, 10 helikopter, 12 arazöz ve iş makinesiyle çok sayıda ekip müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha geniş bir alana yayılmadan büyük ölçüde kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Aydın
Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 4 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Ekipler, yangını daha geniş bir alana yayılmadan durdurmayı başardı.
[Fotoğraf: DHA]
Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Aydın İtfaiye Muğla Orman Yangını
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